Son Dakika | Gaziantep FK resmen açıkladı! Marius Sumudica...

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica'nın sarı kart cezalarından dolayı Demir Grup Sivasspor maçında takımın başında olamayacağını açıkladı.

Gaziantep temsilcisi ayrıca sakat futbolcuların son durumuna dair de bilgilendirme yaptı. Nouha Dicko ile Jean Armel Kana Bıyık'ın 4-6 hafta, Andre Sousa'nın ise 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Öte yandan Alexandru Maxim'in de tedavisine başlandığı kaydedildi.

Gaziantep FK'da Marius Sumudica'nın yanı sıra Alin Tosca ile Junior Morais de cezaları sebebiyle görev alamayacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Nouha Dicko



Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sakatlık geçirerek oyuna devam edemeyen Dicko’ya yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak arka adelesi kas grubunda 2. Derecede yırtık tespit edilmiş olup yaklaşık 4-6 hafta arasında forma giyemeyecektir.

Jean Armel Kana-Bıyık

Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kana-Bıyık’ın bugün gerekli MR görüntüleri çekilmiş olup sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tahmini 4-6 hafta arasında forma giyemeyecektir.

Andre Sousa

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gündür tedavisi devam eden Andre Sousa’nın sağ diz kıkırdak hasarı ve ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi yaklaşık 1 ay daha devam edecek olup, sürecin tamamlanmasının ardından sağlık ekibimizce yapılacak tetkiklerin ardından sahalara dönüş süresine karar verilecektir.

Alexandru Maxim

Ankaragücü karşısında aldığı darbeyle sağ dizinde travmaya bağlı ağrı ve ödem tespit edilen Maxim’in, tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.

Cezalı Futbolcularımız

Alin Tosca, Junior Morais ve teknik direktörümüz Marius Sumudica sarı kart cezalarından dolayı Sivasspor karşısında takımımızla birlikte olmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncularımıza en içten dileklerimizle geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

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