Son Dakika: Gaziantep FK, Oğulcan Çağlayan transferini bitirdi! Galatasaray'da sözleşmesi feshedilmişti...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı.

Spor Arena'ya konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, "Oğulcan Çağlayan ile anlaştık, bugün Gaziantep'e gelecek" dedi.

SÖZLEŞME BİR YILLIK

27 yaşındaki futbolcunun, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

GERİ DÖNDÜ

Yetenekli futbolcu, kariyerinde daha önce Gaziantep temsilcisinde forma giymişti.

🔥🔥🔥 Del Valle’nin muhteşem asistinde Oğulcan Çağlayan’ın gol vuruşu ve sevincimiz! pic.twitter.com/TXuG3IDgga — Gaziantep FK (@GaziantepFK) December 15, 2018

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.

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TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU!

Oğulcan Çağlayan, 2020 yazında Çaykur Rizespor'la sözleşmesini feshederek Galatasaray'la anlaşmaya varmış sonrasında ise bu transfer hem krize hem de hukuki itirazlra neden olmuştu.

Çaykur Rizespor'un şikayeti üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Oğulcan Çağlayan’a Çaykur Rizespor ile sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle 6 maç ceza ve 1.2 milyon Euro para cezası vermişti.

alatasaray'ın itirazı sonrasında TFF Tahkim Kurulu, UÇK tarafından verilen 6 maçlık cezayı 3'e indirmişti.