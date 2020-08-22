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Haber Giriş: 22.08.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Gaziantep FK, Muhammet Demir'i açıkladı

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Son Dakika | Gaziantep FK, Muhammet Demir'i açıkladı
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Gaziantep FK, Muhammet Demir'in Başakşehir'den 1 yıl daha kiralandığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 

Son Dakika | Gaziantep FK, Muhammet Demiri açıkladı

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