Son Dakika | Gaziantep FK, Muhammet Demir'i açıkladı
Gaziantep FK, Muhammet Demir'in Başakşehir'den 1 yıl daha kiralandığını açıkladı.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.
Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.
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