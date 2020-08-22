Son Dakika | Gaziantep FK, Muhammet Demir'i açıkladı

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, geçtiğimiz yılda kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir ve oyuncunun kulübü Medipol Başakşehir ile 1 yıllık daha kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Muhammet Demir'e kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

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