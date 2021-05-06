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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Gaziantep FK için Erol Bulut iddiası!

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Son dakika transfer gelişmesi... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin sezon sonu görevi bırakacağı öğrenildi. Ayrıca teknik direktör Sa Pinto ile yollar ayrılacak. Yerine ise Okan Buruk, Erol Bulut ve Bülent korkmaz ile görüşülüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mehmet Büyükekşi'nin sezon sonu görevi bırakacağı öğrenildi. Ayrıca teknik direktör Sa Pinto ile yollar ayrılacak. Yerine ise Okan Buruk, Erol Bulut ve Bülent korkmaz ile görüşülüyor.

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi sezon sonu görevi bırakacak. Başkan Vekili Cevdet Akinal'ın gelecek sezon yeni başkan olacağı öğrenildi.

Sa Pinto gidiyor yerine 3 aday var!

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakmasının ardından Teknik direktör Sa Pinto gönderilecek. Sa Pinto kalan 3 maçta görev yaptıktan sonra yollar ayrılacak.

3 aday var

Gaziantep FK'da teknik direktör için girişimler ise başladı. Öncelik Okan Buruk ve Erol Bulut... Bu iki isimden olumlu cevap alınamazsa Bülent Korkmaz ile görüşülecek. Güney ekibinin kısa süre içinde teknik direktör olayını çözüme kavuşturması bekleniyor. (Fanatik)

Son Dakika: Gaziantep FK için Erol Bulut iddiası

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