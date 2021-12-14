Son Dakika: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını spor yazarları nasıl değerlendirdi? 'Crespo ve Mesut Özil...'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alırken Vitor Pereira bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Lider Trabzonspor'la puan farkını 9'a indirme fırsatını tepen sarı lacivertlilerde, defansif kadro seçimi ve bireysel hatalar bir kez daha belirleyici oldu.

Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı performansını değerlendirdi:

GÜNTEKİN ONAY: BU KADAR BİREYSEL HATA OLURSA

Bu seviyede bu kadar ciddi bireysel hatalarla maç kazanmak mümkün değil. Luiz Gustavo’nun kaybettiği 2 topun devamında Gaziantep’in ilk 2 golü geldi. Yine ev sahibinin 3’üncü golü öncesinde de Kim Min-Jae’nin ciddi hatası var. Tüm bu hatalardan faydalanan Gaziantep’in becerisini yok saymak da haksızlık olur ancak ‘güvenilir’ olarak kabul edilen Luiz Gustavo ve Kim Min-Jae’den gole sebebiyet verecek bu hataların gelmesi düşündürücü.

HEP KOVALAMAK ZORUNDA KALDI

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Vitor Perreira haftaya başlarken küme düşme hattının bir basamak üzerinde olsa da, evinde hiç maç kaybetmemiş Gaziantep’ten çekinmiş olacak ki orta alanın merkezinde defansif özelliği yüksek Gustavo-Crespo ikilisiyle başladı. Figuereido’nun 45 metreden attığı sıradışı golle yenik duruma düşen sarı lacivertiler, Mesut’un ‘imza’ vuruşu ile beraberliği bulsa da maç boyunca 3 kez geriye düşüp sürekli Gaziantep’i skor olarak kovalamak zorunda kaldı.

MESUT ÖZİL VE CRESPO EN iYi MAÇLARINI OYNADI

Hücumda Mesut dışında yaratıcılık sergileyen başka bir isim çıkmayınca da dünkü gerçekleşen senaryonun sonunda maçı kazanması asla söz konusu değildi. Öyle ki dün maç 2-1 iken Figuereido; 3-2 iken de Dicko kaleci ile karşı karşıya kaldığı net fırsatları değerlendiremedi. Üstelik Mesut ve Crespo sezonun en iyi futbolunu oynadıkları maçta şayet Fenerbahçe, sahadan puansız ayrılıyorsa bu durum düşündürücü.

Skordan bağımsız olarak; iki tarafında galibiyeti düşündüğü tempolu ve seyir zevki yüksek, birbirinden şık gollerin atıldığı bir maç izledik. Ancak çok fazla bireysel hata yapan Fenerbahçe ve bunlardan faydalanan Gaziantep’in mücadelesinden galip çıkan Erol Bulut’un stratejisi oldu.

MEHMET ARSLAN: KENDİ KENDİNİ YENDİ FENERBAHÇE



F.Bahçe’nin kazanması için özel bir futbol oynamasına gerek yok. Pereira, ligdeki rakiplerinin aksine olağanüstü yetenekli ve kaliteli oyunculara sahip. Bu kalite ve yeteneklerin sahada doğru kullanılması ve onlardan maksimum verim alınması sarı lacivertlilerin kazanması için yeterli olmalı. Bu bakımdan Fenerbahçe’nin temel problemi ne 3’lü savunma, ne de 4’lü defanstı.

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FABRiKA AYARLARINA DÖNDÜLER

Temel problem bu verimin alınmaması. Rakipleri ile aralarındaki kalite ve yetenek farkını yani en güçlü yanını sahaya yansıtamıyor Fenerbahçe. 4-0 kazanılan Rize maçı ilk kez bu zaafını yendiği karşılaşma oldu. Açıkçası Gaziantep maçında da benzer bir beklenti içimdeydim. Hele Trabzonspor’un, Antalya yenilgisi sonrası bu beklentim daha da arttı.

İlk yarıda oyunun tam anlamıyla hakimiydi Fenerbahçe. Üstelik bu oyunu ve mücadeleyi o çok eleştirilen 3’lü savunmayla oynamalarına rağmen sergilediler. Bir anlamda ligin ilk haftalarındaki fabrika ayarlarına döndüler. Ama ikinci yarıda da öylesine bireysel hatalar yaptılar ki, gol yedikçe hem psikolojik, hem de fiziksel anlamda yıkıldılar. Bir anlamda yetenek, beceri ve kalitesiyle kendi kendini yendi Fenerbahçe. Gaziantep’in mücadelesini elbette inkar etmiyorum. Ama bu seviyedeki Fenerbahçe’nin bireysel hatalarla 3 gol yemesini de ancak böyle açıklayabiliyorum.

SORU ŞU:

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1- Pereira mı bu yetenekleri oynatamıyor?

2- Yetenekler mi bizi kandırıyor, oynayamıyor?

ALBERT CAMUS VE BERKE

Fransız yazar ve filozof albert Camus, “Ahlak ve insanın yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola borçluyum. Nihayetinde topun asla beklenen yere gitmediğini öğrendim.” Eğer dünkü maçı izleseydi, bu sözleri Berke için bir defa daha tekrar ederdi. Berke için çok talihsiz bir geceydi. Hatalı yer mi, tuttu? HAYIR. Takımı topa sahipken olması gereken yerdeydi. Ama öyle bir gol oldu ki, topu kaptırandan çok golü yiyene döndü tüm gözler. Yani yalnız adama, kaleciye. Berke’nin olgunlaşması gelişmesi adına ders çıkarması gereken bir geceydi.

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PEREiRA’NIN iKiLi FORVETE DÖNMESiNE BAYILDIM

Biliyorum, bu yenilgi sonrası herkes onu eleştirecek ama ben Fenerbahçe’nin 2-1 yenik duruma düştüğü anda Pereira’nın ikili forvete dönüp oyuna müdahale etmesini avuçlarım kızarıncaya kadar alkışladım. Risk alan, oyunun bir parçası olan ve futbolu güzelleştiren bu hamlelere bayılıyorum. Pereira bu hamlenin ödülünü de Miha Zajc’ın golüyle aldı.

iKi HARiKA GOL

iKi HARiKA VURUŞ

1-0: 45 metreden o topa, o sertlikle vurup golü atabilmek. BRAVO Joe Figueiredo. 1-1: Özel futbolcuların topla özel bir iletişimi vardır. mesut Özil o özelliğini gösterdi. ALKIŞ

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BEŞiKTAŞ’IN BiLE HÂLÂ ŞANSI VAR

Ligin 15. haftasında Trabzonspor’u (ya da 10 puan fark atmış lideri) şampiyon ilan etmek sadece bize has özellik. İddia edi

yorum, Beşiktaş dahil her takımın hâlâ şampiyonluk şansı var. Önümüzdeki 5 maçı ve koskoca ikinci yarıyı kimse görmezden gelmesin.

DÜN GECE ‘VAR’ YOKTU AMA...

Futbol adil bir oyun değildir. Ve futbol oyununun amacı da adalet dağıtmak değildir. Real Madrid ile falanca takımın karşılaşması bile adil değildir. VAR sistemi adalet adına futbolun içine sokuldu. Açıkçası ben VAR ile izlediğim her maçtan sonra futboldan biraz daha uzaklaştığımı hissediyorum. Hele bir de Süper Lig’de kaplumbağa hızıyla karar alınınca iyice soğuyorum. Dün gece VAR devreye girmedi ama ben içimdekini yazmadan edemedim.

PENALTININ SUYU ÇIKTI!

VAR demişken, ‘elin doğal konumu’ denilerek topun elle temasına verilen penaltı kararlarının da suyu çıktı. Yetenekli bir futbolcuysanız, eli açık oyuncuyla topu temas ettirirseniz penaltıyı kaptınız demektir. Ya da rakibin kafasından sekip savunmanın eline çarpan bir top. Yine penaltı. Ruhunu özgür bırakın futbolun.