Son dakika: Gaziantep - Beşiktaş maçı sonrası yabancı kuralı eleştirisi! 'Böyle saçmalık olmaz'

Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ın sol beki N'Sakala'nın rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldığı mücadeleyi yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: GAZİANTEP'TE TATSIZ GECE

Ev sahibi takım, Beşiktaş’ın istediği futbolu oynamasına izin vermedi. Beşiktaş, Gaziantep’in 2’nci bölgeyi 10 kişiyle tek blok halinde kapatan takım savunmasına çare üretemedi. Erol Bulut, Alanya’da çalışırken de top rakipteyken bu oyunu başarıyla uyguluyordu. Alan vermeyen bu anlayışa karşı yaratıcılık şart ancak Gaziantep takımı Ghezzal’a ve Atiba’ya hemen baskı uygulayarak Beşiktaş’ın oyununu bozdu. Santrfor pozisyonunda oynayan Kenan Karaman çalışkan bir forvet ancak topla ilişkisi üst düzey değil. N’Koudou da dağınık bir görüntüde olunca Beşiktaş, pozisyon üretemedi.

BÖYLE SAÇMA KURAL OLMAZ

Sergen Yalçın, Kenan’ı çıkartıp Batshuayi’yi sahaya süremiyor veya Salih’i oyundan alıp Alex Teixeira’yı sokamıyor. Yabancı çıkartıp yabancı sokmak zorunda. Allah korusun, maça başlayan 11’den 2 yerli oyuncu sakatlansa, yerlerine Türk pasaportu olan 2 oyuncu sokmak zorundasın. Bu kural teknik adamları çok zorlayacak. Dün Gaziantep takımı Beşiktaş’ın istediği futbolu oynamasına izin vermedi. Son bölümde yaşanan N’Sakala’nın yere yığılıp ambulansla hastaneye götürülmesi de iki takımın oyuncularını olumsuz etkiledi.

BiR ÇARE BULUNMALI

Son bölümde 2 kez gole yaklaşan ev sahibi ekip sahadan 3 puanla da ayrılabilirdi. Sergen Yalçın hoca ‘8 yabancı 3 Türk’ kuralı varken Rachid Ghezzal, Michy Batshuayi, Alex Teixeira gibi oyuncuları bir arada nasıl kullanacak? Bir formül nasıl bulacak. İşi kolay değil.

UĞUR MELEKE: SEVİMSİZ BİR FUTBOL AKŞAMI

Saman alevi gibi birkaç parlama dışında, tatsız bir maç izledik. Gerçekten tatsız bir futbol akşamı izledik Gaziantep’te. N’Sakala’nın talihsiz rahatsızlığı sonrası zaten futbol tamamıyla anlamsızlaştı, kalbimiz tümüyle Kongolu sol bekle. Ancak N’Sakala rahatsızlanmadan önce de temposu bir türlü yükselmeyen, ne yapsanız hızlanmayan, akmayan-yürümeyen garip bir müsabaka vardı sahada. Euro 2020’de birçok büyük futbol ülkesi üçlü defansı tercih edince, Almanya Portekiz’i, İngiltere de Almanya’yı başarılı üçlü savunma uygulamalarıyla saf dışı edince bu sezon tüm liglerin bu rüzgârdan etkilenmesi de doğal.

SUMUDiCA AYARLARI!

Süper Lig’in de ilk haftasında tam beş takım (Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep, Altay ve Malatyaspor) üçlü savunmayla açtılar sezonu. Ki bu sayı Süper Lig normallerinin çok üzerinde: Geçen sene 420 maçta sadece 63 kez (ki bunların 36’sı Gaziantep tarafından) üçlü savunma uygulandı. Yani geçen yıl üçlü savunma Süper Lig’de sadece yüzde 7,5 oranında tercih edilirken; bu sezon bu oran yüzde 25’e fırladı. Son iki sezonda Gaziantep’in Sumudica ile üçlü savunmayı ne kadar başarıyla uyguladığını, alanı ne kadar doğru parsellediklerini, büyük rakiplerine kolay pas serisi imkânı tanımadıklarını zaten biliyoruz. Erol Bulut da çok akıllıca bir iş yaptı, takımı Sumudica ayarlarına geri döndürdü. Dün Sumudica oyun hafızasıyla yine çok iyi alan parselleyen, oynatmayan bir Gaziantep takımı vardı sahada.

15 DAKiKALIK HAREKET

Rize maçındaki 11’ini bozmayarak maça başlayan Beşiktaş, ilk 45 dakikada hiçbir şey yapamadı. Oyuna hiç giremedi, şut atamadı, hatta pas bile yapamadı. 46’da Larin’in girişi ve Salih’in ceza alanına yaptığı ikinci santrfor koşularıyla oyun 15 dakika kadar hareketlendi. Beşiktaş’ın bu bölümde 2-3 pozisyonu var. Ancak N’Sakala’nın tatsız rahatsızlığı tabii ki en başta futbolcuları olumsuz etkiledi. Belki normal şartlarda Teixeira, Batshuayi, Furkan, Börven gibilerin girişiyle maçın temposu artabilirdi ama bu tatsız akşam belli ki tatsız bitmeye kararlıydı. Saman alevi gibi birkaç parlama dışında, ağızda hemen hemen hiç iyi tat bırakmadan bitti bu tatsız maç.

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