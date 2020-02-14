Son Dakika | Garry Rodrigues'ten Galatasaray tepkisi!

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalması beklenen ve Galatasaray maçını kaçıracak olan Garry Rodrigues, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Galatasaray maçında bilerek oynamadığı iddialarına tepki gösteren Rodrigues, Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştıramıyorum. Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues, ilk yarıdaki Galatasaray maçında da sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.





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