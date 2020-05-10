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Futbol
DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 12:52,Son Güncelleme:

Son dakika | Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Beni gönderin

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Son dakika | Garry Rodrigues'ten Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Beni gönderin
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Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, yönetime ilginç bir teklifle gelerek ayrılmak istediğini dile getirdi. Rodrigues, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" dedi.

Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemiyor.

Sarı-lacivertli yönetime beklenmedik bir teklifle gelen Rodrigues, yeni sezona Al İttihad Kulübü’nde başlamak istiyor.

Fenerbahçe yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle gelen Garry Rodrigues’in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken, liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği öğrenildi.

Öte yandan Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad Kulübü Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti.

Son dakika | Garry Rodriguesten Fenerbahçeye sürpriz teklif: Beni gönderin

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