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Haber Giriş: 25.04.2020 - 18:09,Son Güncelleme:

Son dakika | Garry Rodrigues yönetime resti çekti! Dönmek istemiyor...

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Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad Cidde'den transfer edilen Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi. Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Rodrigues, geri dönmek istemiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında Al-Ittihad Cidde'den kiraladığı Garry Rodrigues, geleceğine ilişkin son kararı verdi.

Albawabhnews.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Suudi kaynaklar, Anmar Al-Haili başkanlığındaki Al-Ittihad Cidde yönetim kurulunun aldığı haberi iletti. Buna göre önümüzdeki yaz transfer döneminde Garry Rodrigues, takıma geri dönmek istemiyor.

Al-İttihad, bu sezon başında oyuncusunu Fenerbahçe'ye kiralamayı kabul etmişti. Öte yandan Rodrigues, daha önce Galatasaray'da oynamış ve Arabistan kulübü, oyuncuyu 4 yıllığına kadrosuna katmayı başarmıştı.

Rodrigues, bu sezon Türkiye'de, Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıktı ve 3 gol 6 asist yaptı. Al Hilal, Suudi Ligi'nde 23 puanla 13. sırada bulunuyor."

Fenerbahçe, sezon başında Garry Rodrigues'in yıllığı 2 milyon eurodan 2 yıllığına kiralamıştı. (Fotomaç)

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