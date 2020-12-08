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Futbol
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Garry Rodrigues seriye bağladı!

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Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi feshedilmesinin ardından Al-Ittihad'a geri dönen Garry Rodrigues sezona damga vuruyor.

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad forması giyen Garry Rodrigues'in geri dönüşü muhteşem oldu.

Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Al-Ittihad'a geri dönen deneyimli oyuncu, 6 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

SERİYE BAĞLADI

Al-Ittihad, Garry Rodrigues’in görev yaptığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi.

Son iki maçta da rakip fileleri havalandıran 30 yaşındaki yetenekli futbolcu, 4 milyon avro ile takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda.

Son Dakika | Garry Rodrigues seriye bağladı

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