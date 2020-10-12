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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 15:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Garry Rodrigues geri dönüyor! Yönetim sıcak bakıyor...

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oluyor. Yetenekli oyuncu, Al İttihad'a geri dönmek üzere.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği isim olan Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiraladığı Rodrigues, eski takımı Al İttihad'a dönme yolunda... Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al İttihad, oyuncusunu geri istiyor.

Yönetim sıcak bakıyor

Fenerbahçe de, oyuncunun aldığı yüklü maaş nedeniyle bu temasa sıcak bakıyor. Öte yandan Al İttihadlı yetkililerin bu hafta Fenerbahçe ile iletişime geçerek transfere son noktayı koymak istediği kaydedildi.

4 gol 6 asist

Geçen sezonun başında Arabistan ekibinden kiralanan Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

Son Dakika | Garry Rodrigues geri dönüyor Yönetim sıcak bakıyor...

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