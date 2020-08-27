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GeriFutbol Son Dakika | Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer oluyor!
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Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer oluyor!

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Son Dakika | Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer oluyor!
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Fenerbahçe'de ayrılık... Yunan basını Garry Rodrigues için Fenerbahçe ve Olympiakos arasında yapılan görüşmelerin sona geldiğini duyurdu.

Spor Arena Dış Haber | Yeni sezon öncesi yaptığı 10 transferle dikkat çeken Fenerbahçe'de bu kez ayrılık kapıda... Garry Rodrigues'in Yunanistan'a transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yunanistan basınının haberine göre Garry Rodrigeus için Fenerbahçe ve Olympiakos arasında yapılan görüşmeler sona yaklaştı. Henüz anlaşmanın tamamlanmadığı ancak görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği belirtildi.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ DAHA VAR

29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyordu. Rodrigues, geçen sezon sarı lacivertli forma ile toplam 29 maça çıkarken 4 gol ve 6 asist üretti.

 

Son Dakika | Garry Rodrigues, Fenerbahçeden Olympiakosa transfer oluyor

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