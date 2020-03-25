Son Dakika | Galatasaraylı yöneticiden corona virüsü açıklaması: Karantinadayım

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından 3. corona virüsü vakası paniği yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.



Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu.

''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''







