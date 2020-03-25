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Futbol
Haber Giriş: 25.03.2020 - 09:16,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaraylı yöneticiden corona virüsü açıklaması: Karantinadayım

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Son Dakika | Galatasaraylı yöneticiden corona virüsü açıklaması: Karantinadayım
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından 3. corona virüsü (koronavirüs) vakası paniği yaşanıyor.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından 3. corona virüsü vakası paniği yaşanıyor. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde karantinada olduğunu ve ilaç tedavisine devam ettiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. Yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik, rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

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Galatasarayda Fatih Terim’in derslik corona virüsü günlüğü
Galatasaray'da Fatih Terim’in derslik corona virüsü günlüğü!

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu.

 

''Sevgili dostlar, evimde karantinadayım. İlaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''

Son Dakika | Galatasaraylı yöneticiden corona virüsü açıklaması: Karantinadayım


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