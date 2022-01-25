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Son Dakika: Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e soruşturma şoku! Sınava kendi yerine arkadaşını sokunca...

#Mostafa Mohamed#Galatasaray#Mısır Milli Takımı
Son Dakika: Galatasaraylı Mostafa Mohamede soruşturma şoku Sınava kendi yerine arkadaşını sokunca...

Galatasaray'ın Mısırlı forveti Mustafa Muhammed ve arkadaşının adı bir skandala karıştı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mohamed'in, sınava kendisinin yerine arkadaşını soktuğu öne sürüldü.

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Galatasaray'ın başarılı forveti Mostafa Mohamed, ülkesi Mısır'da adına açılan soruşturmayla sarsıldı.

Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mohamed'in yüksek eğitim kurumunda girmesi gereken sınava bir arkadaşını soktuğu ve bu durumun fark edilmesinin ardından Mohamed'in arkadaşının tutuklandığı belirtildi.

LİSTEDE OLMASINA KARŞIN SINAVA GİRMEYİNCE...

Mısır basınında yer alan habere göre; Mostafa Mohamed'in sınava gireceği kurumdaki listelerin incelendiği ve Mohamed'in isminin yazılı olmasına karşın sınavda olmadığı fark edilince güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ifade edildi.

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GÖZETMEN FARK ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Sınav gözetmeninin, Mostafa Mohamed'in isminin yazılı olduğu kağıdı teslim eden kişiden kimliğini istediği, vermeyince sınavdan çıkmasına izin vermeyerek güvenlik görevlilerini çağırdığı kaydedildi. Listede yer alan Mostafa Mohamed'in detaylı bilgilerine bakıldıktan sonra Afrika Uluslar Kupası'nda yer alması nedeniyle yerine arkadaşını soktuğu tespit edildi ve arkadaşı gözaltına aldı.

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MİLLİ TAKIM YETKİLİSİ: OLANLARDAN HABERİMİZ YOK

Mısır Milli Takımı'ndan bir yetkili yaptığı açıklamada, "Yaşanan olaydan ve detaylarından haberimiz yok. Mohamed de bilgi sahibi değil. Şu an önümüzdeki maça konsantre. Tek bildiğimiz, turnuvadan önce sınav için erteleme talep ettiği ancak bunun reddedildiği" ifadelerini kullandı.

MOHAMED'İN BABASI YALANLADI

Mostafa Mohamed'in babası ise oğlunun böyle bir şey yapmadığını belirterek, "Kendi yerine sınava başka birini soktuğu haberleri hem komik hem de yanlış. Eğer sınavının ertelenmesine sıcak baksalardı, Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verip olayı resmileştirecekti ancak sıcak bakmadıkları için başka birini sınava soktuğu iddiaları gerçek dışı. Şu an ülkemizi temsil ediyor. Bu haberler yalan" diye konuştu.

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#Mostafa Mohamed#Galatasaray#Mısır Milli Takımı

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