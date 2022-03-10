Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Marca'ya konuştu: 'Bana Harry Potter diyorlar çünkü...'

#Keremaktürkoğlu#Galatasaray#Galatasaray Barcelona
Son Dakika: Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Marcaya konuştu: Bana Harry Potter diyorlar çünkü...

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu İspanyolların yayın organı Marca'ya özel bir röportaj verdi. Aktürkoğlu, İspanyolların eşleşmeyle ilgili sorularını yanıtlarken kendi performansı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter benzetmesiyle ilgili yöneltilen soruyu da yanıtladı.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu temsilcimiz Galatasaray bu akşam Barcelona ile Camp Nou Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi  sarı kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu İspanyolların önemli yayın organı Marca'ya özel bir röportaj verdi.

Aktürkoğlu, Barcelona eşleşmesine değinirken Harry Potter ünvanıyla ilgili yöneltilen soruyu da cevapladı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun Marca'ya verdiği röportaj;

Soru: "İspanyol taraftarlar için kendini tanıtır mısın"

Kerem Aktürkoğlu: Türkiye A Milli Takımı ve Galatasaray'da forma giyiyorum. Sol açık pozisyonunda oynuyorum. 

Soru: "Seni Türk futbolunun büyük yıldızı, Barcelona'ya karşı Galatasaray'ın umudu olarak görüyorlar?"

Kerem Aktürkoğlu: Takımımızdaki en iyi oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Çok iyi oyunculara sahibiz. Evet, taraftarlarımızın benden beklentileri çok büyük ama kendimi yıldız olarak görmüyorum. Bu durum üzerimde bir baskı oluşturmuyor aksine beni daha iyi olma konusunda motive ediyor.

Haberin Devamı

Soru: "Sana Harry Potter dedikleri doğru mu?"

Kerem Aktürkoğlu: Adım Kerem Aktürkoğlu mu yoksa Harry Aktürkoğlu mu bilemiyorum (Gülüyor). Her şey Instagram'a gönderi olarak attığım gözlüklü bir fotoğrafla başladı. Taraftarlarımız o fotoğrafa Harry Potter yorumları yapmaya başladılar. Gol sevinçlerimin ardından bana Harry Potter demeye başladılar. Büyük bir Harry Potter hayranıydım ve sahaya biraz sihir getirme fikrini seviyorum.

Soru: "Kendinizi nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsın?"

Kerem Aktürkoğlu: Kendimi teknik açıdan yetenekli buluyorum. Maç içerisinde her zaman takım arkadaşlarımı arayarak onları gol pozisyonuna sokmak istiyorum. Gol atıp atmadığım önemli değil. 

Gözden Kaçmasın

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11lerBarcelona Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'lerHaberi Görüntüle

Soru: "İdolün kimdi?"

Kerem Aktürkoğlu: Hiç idolüm olmadı. Ronaldo ve Messi'yi izlemekten tabii ki keyif alıyorum. Hiç kuşku yok onlar son 10 yılın en iyiler ve ben dahil tüm futbolcuları etkilediler.

Soru: "Barcelona maçı hakkında ne dersin?"

Kerem Aktürkoğlu: Barcelona dünya futbolunun en büyük takımlarından biri. Onları UEFA Avrupa Ligi'nde görmek garip bir duygu. Barcelona bu turnuvaya ait değil. Onlar için çok yetersiz bir turnuva fakat çok yüksek bir seviyeleri var. Önemli olan bizim UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki performansımızı yansıtıp yansıtamayacağımız. Barcelona için çok zor bir rakip olacağımızı söyleyebilirim.

Haberin Devamı

Soru: "Senin için de iyi bir vitrin olabilir mi?"

Kerem Aktürkoğlu: "Kesinlikle öyle! Bir futbolcu olarak her zaman en iyi rakiplere karşı oynamak ve yeteneğinizi göstermek istersiniz. Kura çekilişinden beri Barcelona maçını dört gözle bekliyordum."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Keremaktürkoğlu#Galatasaray#Galatasaray Barcelona

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin

BAKMADAN GEÇME!

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

‘Gökyüzünü kapatın biz karayı hallederiz’ demişti! Kritik kavram ‘Uçuşa Yasak Bölge’ ne anlama geliyor | 4 SORU 4 YANIT

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin