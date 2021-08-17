Son Dakika: Galatasaraylı futbolculardan galibiyet sonrası açıklama! "Tüylerim diken diken oluyor"

Galibiyet için sahada çok savaştıklarını belirten Berkan, "Çok mutluyuz lige iyi başladığımız için. Çok iyi savaştık, önümüzde Danimarka deplasmanı var. Yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Selçuk İnan ile çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Berkan, "Adını duyunca bile tüylerim diken diken oluyor. Selçuk İnan gibi bir oyuncudan, antrenörlüğe geçmiş birinden tavsiyeler almak önemli. Çok konuşuyoruz, beni her gün daha iyiye götürmeye çalışıyor. Her gün bir şey öğrenebilirsem ne mutlu bana" diye konuştu.

Sarı kırmızılıların yeni transferi Patrick van Aanholt ise "Gerçekten çok mutluyum Galatasaray forması giydiğim için. Güzel oldu, 3 puanı aldık. Lige güzel başlamak hep önemlidir, iyi başladığımız için çok mutluyum" dedi.

"AÇIKÇASI MUHTEŞEM BİR DUYGU"

Lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirten Boey, "Galibiyetle başlamak çok güzel bir duygu. Lige 3 puan alarak başladık. Şimdi önümüzde 3 gün sonra maçımız var ona konsantreyiz.” diye konuştu.

Boey, Galatasaray’dan transfer teklifi geldiğinde neler hissettiğiyle ilgili soruya ise "Açıkçası muhteşem bir duygu. Çok güzel bir taraftarımız, iyi bir takımımız var. Ayrıca iyi bir şekilde de oynuyoruz. Dolayısıyla benim için muhteşem." cevabını verdi.