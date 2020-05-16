Son dakika: Galatasaraylı Florin Andone Corona virüs test sonucunu açıkladı!

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Andone, haberlerin yalan olduğunu, iki test sonucunun da negatif olduğunu söyledi.

Andone'nin sözleri şu şekilde:

Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum.

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