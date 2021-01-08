Son Dakika | Galatasaraylı Emre Kılınç'ın cezası için Tahkim Kurulu'ndan karar!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın futbolcusu Emre Kılınç'a verilen iki maçlık cezaya yapılan itirazı reddetti ve cezayı onadı. Emre Kılınç, bu hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek ve Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alabilecek.
TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç ile ilgili PFDK'nın 07.01.2021 tarihli E.2020-2021/537 K.2020-2021/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Emre Kılınç'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.
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