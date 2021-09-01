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Son Dakika: Galatasaraylı Emre Akbaba’ya Trabzonspor kancası
Son dakika transfer haberi... G.Saray’ın geçtiğimiz temmuz ayında 2 yıllık sözleşme yenilediği Emre Akbaba’ya Trabzonspor talip oldu.
Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
Terim onayladığı takdirde futbolcunun Trabzon’a gidişine izin verilecek. Emre Akbaba, Galatasaray’da 73 maça çıkarken 14 gol attı.
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