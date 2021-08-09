Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson'ın geleceği tarih belli oldu! İşte sözleşme detayları

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray, Kopenhag’dan aldığı Victor Nelsson transferini, Alexandru Cicaldau’da uyguladığı formülle çözdü. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau’nun 6,5 milyon Euro’luk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan sarı kırmızılılar, bu paranın 500 bin Euro’sunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitlere bölmüştü. Nelsson’un 7 milyon Euro’luk bonservis bedelinin 1 milyon Euro’sunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon Euro’yu 3 yılda taksitler halinde verecek.

Listenin ilk sırasındaydı

Teknik Direktör Fatih Terim’in stoper mevkisi için belirlediği adaylar arasında ilk sırada yer alan Danimarkalı oyuncu, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ve Burnley’den de teklif almasın karşın, yönetimin hızlı davranması sayesinde Galatasaray’a kazandırıldı. Henüz 22 yaşında olmasına karşın 189 resmi maça çıkan 1.85 metre boyundaki Victor Nelsson geçen sezon Kopenhag formasıyla 30 karşılaşmada forma giyerken 1 gol kaydetti.

Lider özellikli stoper

Galatasaray defansının yeni lideri olması beklenen Nelsson’un öne çıkan yönlerini şöyle özetlemek mümkün... Teknik kapasitesi oldukça yüksek bir savunmacı. Pas yüzdesi iyi ve geriden oyun kurma konusunda son derece başarılı. Takım arkadaşlarıyla iletişimi güçlü, liderlik özelliklerine sahip, soğukkanlı ve konsantrasyonu yüksek. Atletizmi de yeterli düzeyde olan genç futbolcunun en büyük zaafı ise agresifliği.

Elsson, Avrupa Ligi elemesinde yok

Victor Nelsson, transfer edildiği Kopenhag takımıyla UEFA Konferans Ligi maçlarında forma giydiği için, Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalarda oynayamayacak. Nelsson, tıpkı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau gibi Galatasaray grup aşamasına kalırsa Avrupa Ligi’ndeki maçlarda görev yapabilecek.

Galatasaray’dan Avrupa’ya uçacak

Sarı kırmızılılar, geleceğin yıldız adayları arasında yer alan Danimarkalı stoperi sürekli oynatarak parlamasını sağlayacak

Galatasaray’ın bu yaz yaptığı 8. transfer olan Victor Nelsson hafta içinde İstanbul’a gelecek. 22 yaşındaki stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Sarı kırmızılı kulüp, Nelsson transferi ile hem kadrosunu güçlendirdi hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptı. Danimarka Ümit Milli Takımı’nda 35 kez forma giyip kaptanlığını yapan ve A Milli Takım’da da 1 maç görev alan 22 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takımda göstereceği performansla Avrupa’nın büyük kulüplerine transfer olması bekleniyor. 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Victor Nelsson’a her sezon için 900 bin Euro garanti ücret verilecek.

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