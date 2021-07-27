MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'da!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'da!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'da!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul'da!

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul’a geldi.

Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul’da geldi.

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 30 yaşındaki Hollandalı savunmacı van Aanholt, ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.

Saat 12.50’de Hollanda’nın başkenti Amsterdam’dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul’a iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, pasaport işlemlerinin ardından alandan ayrıldı.

Patrick van Aanholt’un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi