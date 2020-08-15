Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı sağ bak Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor. Öte yandan anlaşmaya varılan kaleci Fatih Öztürk transferi de bugün resmen açıklanacak.
Ali Naci Küçük - Spor Arena | Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, yeni takımına kavuşmak için yola çıktı. Norveçli oyuncu gün içerisinde İstanbul'da olacak.
Öte yandan Galatasaray, yeni kalecisi Fatih Öztürk transferini de bugün açıklayacak.
Omar Elabdellaoui'nin menajeri bir süre önce bu fotoğrafı paylaştı
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