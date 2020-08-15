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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor!
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Haber Giriş: 15.08.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor!

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Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor! Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı sağ bak Omar Elabdellaoui İstanbul'a geliyor. Öte yandan anlaşmaya varılan kaleci Fatih Öztürk transferi de bugün resmen açıklanacak.

Ali Naci Küçük - Spor Arena | Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, yeni takımına kavuşmak için yola çıktı. Norveçli oyuncu gün içerisinde İstanbul'da olacak. 

Öte yandan Galatasaray, yeni kalecisi Fatih Öztürk transferini de bugün açıklayacak.

Omar Elabdellaoui'nin menajeri bir süre önce bu fotoğrafı paylaştı

Son Dakika | Galatasarayın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbula geliyor

Son Dakika | Galatasarayın yeni transferi Omar Elabdellaoui İstanbula geliyor

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