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Son Dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geliyor!
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı öne sürülen Omar Elabdellaoui'nin Pazar günü İstanbul'a gelerek kampa katılacağı belirtildi.
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Omar Elabdellaoui’nin geliş tarihi belli oldu.
Şu anda ülkesi Norveç’te bulunan yıldız futbolcunun Yunanistan üzerinden pazar günü İstanbul’a gelip yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi. (Takvim)
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