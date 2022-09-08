Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'da!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul'a geldi.

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan İspanyol futbolcu, "Takım arkadaşlarımın buraya geliş görüntülerini izledim. Onlarla tanışıp, beraber oynamak için sabırsızlanıyorum... Çok mutluyum. Çok umutlu ve hevesliyim..." dedi.

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon Manchester United forması giyen ve bonservisi elinde olan Juan Mata'yı kadrosuna kattı.

34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yıllık 1.8 milyon Euro maaş alacak.

İŞTE GALATASARAY'IN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.