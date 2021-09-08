Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao İstanbul'da! Meğer Arda Turan ve babası...

Türkiye'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'da Gedson Fernandes ve Amadou Diawara'nın ardından son olarak Gustavo Assunçao gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılı takım, Gustavo Assunçao transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı futbolcu saat 16:00 sularında İstanbul'a geldi. Assunçao, İstanbul'a eski bir futbolcu olan babası Paulo Assunçao ile birlikte geldi. Paulo Assunçao, Arda Turan'ın eski takım arkadaşı...

Portekiz ekibi Famalicao'dan transfer edilen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önlibero veya merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor.

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan ve sezonu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'da geçirecek olan Assunçao'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

GALATASARAY'I TAKİP ETMİŞTİ

Galatasaray transfer haberleri gece saatlerinde çıkmasının ardından 21 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'ın iki resmi hesabını takibe aldı. Bu gelişme sonrası taraftarların transfer heyecanı daha da arttı. Oyuncunun İstanbul'a gelmesiyle Galatasaray'ın KAP bildirimleri yapması ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Futbola Porto altyapısında başlayan Assunçao 3 yıl Atletico Madrid altyapısında geçirdikten sonra 2 yıllığına Sao Paulo U17 takımına gitti. 2013 yılında Atletico Madrid altyapısına dönen Brezilyalı futbolcu, U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra 2019 yazında Portekiz ekibi Famalicao'ya transfer oldu.

Opta'nın geçtiği bilgiye göre Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan Famalicao oyuncusu Gustavo Assunçao.

Maç: 58

İsabetli pas: 2096

Pas: %: 86

Kazandığı ikili mücadele: 250

Top kapma: 54

Sahipsiz top kazanma: 271

ARDA TURAN'IN ESKİ TAKIM ARKADAŞININ OĞLU

Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, 2008-2012 yılları arasında Atletico Madrid'de forma giymişti. Baba Assunçao da oğlu gibi önlibero poziszyonunda görev yapıyordu. Bugün Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, eski takım arkadaşının oğluyla beraber oynayacak.

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