Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu'nun bilinmeyen özelliği! Roger Federer, Kobe Bryant ve Michael Jordan...

Spor Arena Detay - Galatasaray, Berkan Kutlu transferinde mutlu sona ulaştı. Alanyaspor ile 3 milyon Euro ve 1 oyuncu karşılığı anlaşma sağlayan Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcuya resmi imzayı bugün attıracak.

Dün öğleden sonra Alanyaspor kampından ayrılarak İstanbul'a doğru yola çıkan Berkan, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen Berkan, gün içerisinde kendisini 4 yıllığına Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

İTALYA'DAN CİDDİ TEKLİFLER ALDI AMA GALATASARAY'I SEÇTİ

Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu'da pazarlık sürecinin uzamasındaki sebep, Alanyaspor'a İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa'nın yaptığı tekliflerdi. Berkan Kutlu'nun Galatasaray'da forma giymek istediğini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na iletmesi üzerine iki kulüp masaya oturdu ve dün Ankara'da yapılan son görüşmede anlaşma sağlandı.

BERKAN KUTLU HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Peki Galatasaray'ın yeni transferi Berkan Kutlu kimdir? 23 yaşındaki futbolcuya, kendi açıklamaları ve hakkında ortaya çıkan bilgiler ışığında mercek tutalım...

ANTRENÖR OLMAK İSTEYEN BABASI İSVİÇRE'YE GÖÇER AMA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMEZ

Berkan Kutlu, 25 Ocak 1998'de İsviçre'nin Monthey şehrinde dünyaya geldi. Babası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Futbol antrenörü olmak için 1981 yılında Monthey'e göç etti. İşler istediği gibi gitmeyince ek iş yapma zorunluluğu hisseder ve gerekli eğitimleri alarak ilkyardım uzmanı olur ve şehirdeki bir hastanenin ambulans hizmetlerinde çalışmaya başlar. Berkan, babasının hala bu görevine devam ettiğini söylüyor.

FUTBOLA MONTHEY'DE BAŞLADI, SION'DA PROFESYONEL OLDU

İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbola doğduğu şehrin takımı FC Monthey'de başladı. 13 yaşına kadar Monthey altyapısında eğitim alan Berkan, ardından Sion'un altyapısına geçti. 1998 doğumlu futbolculardan oluşan 10 futbolcu adayı arasına seçileren İsviçre Milli Takımı'nın altyapısında yatılı olarak futbol eğitimi aldı. İki yıl bu şekilde seçilmişler arasında futbol eğitimi almaya devam etti.

A TAKIM'DA YALNIZCA 64 DAKİKA OYNADI VE ALANYASPOR'A GELDİ

Sion'un alt yaş takımlarında çok sayıda maça çıkan ve son olarak U21 takımının kaptanlığını da yapan Berkan Kutlu, 2018-2020 arasında A takım kadrosuna da girdi ancak beklenen süreleri alamadı. İki sezonda yalnızca 64 dakika süre alan Berkan, ardından Alanyaspor'un yolunu tuttu.

Berkan Kutlu, TFF'nin Tam Saha dergisine verdiği röportajda Sion'da süre alamamasını ve Alanyaspor'a transferini şu sözlerle anlatıyor:

Sion'da A takım seviyesine çıkıp iki sezonda 64 dakika oynayabiliyorsun. Bunun sebepleri neydi?

Onlara sormak lazım bence... Ben açıkçası her zaman işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Burada da aynı şekilde işimi en iyi şekilde yapmak için uğraşıyorum. Sion'da çok fazla teknik direktör değişikliği yaşandı. Çok fazla faktör vardı. Belki ben de buradaki performansımı orada sergileyemiyordum. Belki de kendimi Alanya'da hissettiğim kadar iyi hissetmiyordum. Ama şunu söyleyebilirim. Sion'da oynadığım 64 dakikada her şeyimi verdim. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu yıl Alanya'da bu kadar çok süre alıp iyi oynadıysam, beni Sion'da çok iyi hazırladıkları içindir… U21'de kaptandım ve 50'ye yakın maça çıktım. Demek ki Türkiye'ye iyi hazırlanıp da gelmişim.

Peki, Alanyaspor seni nasıl keşfetti?

Aslında buraya gelişimde keşif durumu çok söz konusu değil. O 64 dakikalık süre içerisinde Basel'e karşı çok iyi bir performans sergilemiştim. Sion o süreçte taleplerimin çoğunu kabul etmişti ve sözleşme uzatmayı istiyordu. Almanya'dan 1-2 takım daha vardı beni isteyen. Ama Alanya'da daha çok şans bulabileceğime inandığım için burayı tercih ettim. Basel maçında üst düzey bir performans gösterdim.

ALANYASPOR'DA GEÇEN PARLAK SEZON

Ağustos 2020'de Alanyaspor'a transfer olan Berkan, özellikle ligin ilk yarısını çok iyi geçiren takımına yavaş yavaş adapte oldu. İlk 10 haftada az süreler alan Berkan Kutlu, Göztepe maçında 90 dakika aldığı formayı deyim yerindeyse bir daha hiç bırakmadı. Süper Lig'de 38, Türkiye Kupası'nda 4 maç olmak üzere toplam 42 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

FEDERER'İN BESLENME UZMANIYLA ÇALIŞIYOR

Berkan Kutlu, Tam Saha'ya verdiği röportajda iyi bir ekiple çalıştığını, ulaştığı seviyeye tek başına gelmesinin çok zor olduğunun altını çiziyor.

TRT Spor Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar'ın haberine göre Berkan Kutlu, İsviçreli tenisçi Roger Federer'in diyetisyeniyle çalışıyor. Kişisel yaşamına çok dikkat eden Berkan Kutlu, ekip çalışmasına, futbolcunun yaşadığı hayata, beslenmesine, .çevresine vermesi gerektiği önemi şu sözlerle anlatıyor:

"Futbola beraber başladığım arkadaşlarımın başarılı olamaması ve benim profesyonel olmamda çok fazla faktör var. Bu aslında bir ekip işi... Benim arkamda çok iyi bir ekibim var. Ekibimle birlikte hareket ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde doğru adımlarla daha çok şeyleri başarmak istiyorum. Parlayan oyuncuların silinip gidebileceği durumlar olduğunun farkındayım. Bunun olmaması için ekibimle birlikte çok çalışıyorum. Benden bağımsız durumlar yaşayabilirim, kontrol edemediğim şeyler olabilir, sakatlık gibi, hoca değişikliği gibi ama kontrol edebildiğim şeylerde en iyiyi yapmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum, iyi besleniyorum, iyi uyuyorum... Ekibime danışıyorum. Baktığımızda çok oyuncu yalnız... En tehlikelisi yalnızlık aslında... Etrafındaki insanların sana dürüst olmadığı anda o düşüşü yaşarsınız. Kötü oynarsınız, yanınızdakiler, "Aslanım çok iyiydin" derler. Kötü oynarsınız, "Sen değil, yanındakiler kötüydü" derler. Bahane aramaya gerek yok. Her zaman hatayı kendimde arıyorum. Kontrol edebildiğim şeyleri mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışıyorum. Mesela ben diyetisyen ile çalışıyorum. Çünkü performansımı yukarı çekebilmek için kendime çok iyi bakmalıyım. O diyetisyenin ölçümleri sonucunda elde edilen değerlere göre belirlenen programı takip ediyorum. Bu destek, ihtiyaç duymam halinde 7/24 devam ediyor. Burada önemli bir nokta var. Bunlar çok büyük bir şeymiş gibi görülmemeli. Bunlar zaten profesyonel bir oyuncu için aslında olması gereken şeyler. Bu bizim işimiz. Çok basit bir örnek verebilirim. Normal bir insan ne yiyorsa, sporcu aynısını zaten yiyemez. Normal araba ile Formula 1 aracının yakıtları aynı olamaz, az da olsa bir değişiklik mevcuttur. Araçlara göre yakıt tipleri değişiklik gösteriyor. Ben de sporcuyum ve beslenme konusunda özel ihtiyaçlarım mevcut. Ben ve ekibim bunu böyle görüyor ve buna göre programlama yapıyoruz.

KOBE BRYANT VE JORDAN'I ÖRNEK ALIYOR

Berkan Kutlu, NBA efsaneleri Kobe Bryant ve Michael Jordan'ı örnek aldığını söylüyor: Michael Jordan ve Kobe Bryant örnek aldığım sporcular. Çalışma etikleri, başarıları... O kadar değişik ki. Onların yaptıkları çok farklı. Kendime idol olarak gördüğüm isimler... O hırsı, o kazanma arzusunu ben çok az insanda gördüm. Onlarla alakalı içerikleri mümkün olduğunca izliyorum... Onların hayat hikâyeleri gerçekten benim hayatımı değiştirdi.

Not: Berkan Kutlu'nun açıklamaları, Tam Saha dergisinin Haziran 2021 sayısından alınmıştır.