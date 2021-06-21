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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 21.06.2021 - 14:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'le çıktığı ilk antrenmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Alpaslan Öztürk, bir hafta önce başlayan sezon öncesi çalışmalara katılıyordu. Bugün Fatih Terim'in Florya'ya adım atması sonrası yeni hocasıyla tokalaşan Alpaslan, Fatih Terim ile fotoğrafını 'Bismillahirrahmanirrahim' sözüyle paylaştı.

Fatih Terim Floryada Terimin elindeki kağıt ve Arda Turan detayı...
Fatih Terim Florya'da! Terim'in elindeki kağıt ve Arda Turan detayı...

Son dakika: Galatasarayın yeni transferi Alpaslan Öztürkten Fatih Terim paylaşımı

Son dakika: Galatasarayın yeni transferi Alpaslan Öztürkten Fatih Terim paylaşımı

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