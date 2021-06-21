Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'le çıktığı ilk antrenmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a imza atan Alpaslan Öztürk, bir hafta önce başlayan sezon öncesi çalışmalara katılıyordu. Bugün Fatih Terim'in Florya'ya adım atması sonrası yeni hocasıyla tokalaşan Alpaslan, Fatih Terim ile fotoğrafını 'Bismillahirrahmanirrahim' sözüyle paylaştı.
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