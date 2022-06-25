Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı İstanbul'da! Sözleşme süresi ve maaşı...

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Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, gece yarısı İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya'dan İstanbul'a indi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Abdülkerim Bardakcı, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı kırmızılı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİS BEDELİ 2.8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan stoper Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya vardı. Galatasaray, bu transfer için Konyaspor'a 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Söz konusu rakam, 3 eşit taksitle ödenecek.

ABDULKERİM'İN MAAŞI NE KADAR?

Deneyimli savunmacının Galatasaray'da yıllık 1 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hürriyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, "Fenerbahçe'nin aynı şartlarını teklif ediyoruz dedi. Konyaspor bu teklifi kabul edince Abdülkerim ile görüşmeler başladı. Abdulkerim de Galatasaray'ı tercih etti. Yıllık 1 milyon dolar kazanacak milli stoper. Transferde önemli isimler devreye girdi." demişti.

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"TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FUTBOL TAKIMLARINDAN BİRİSİ"

Galatasaray transferle birlikte hedeflerine ulaştığını belirten Bardakcı, DHA'ya yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük takımlarından birine transfer olduğunu söyleyen Bardakcı, "Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya, doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya (Konyaspor) para kazandırdığım içinde mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye’nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİME KAVUŞTUM"

Gazetecilerin, "Transferin gözde ismiydin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Bu yoğun ilgiyi neye bağlıyorsun" sorusu üzerine Bardakcı, şunları söyledi:

"Çok şükür çok çalıştım, azmettim. Bunların olacağını düşünüyordum. Hayal ediyordum ki, çok şükür hayallerime kavuştum. İnşallah önemli olan bundan sonrası. En iyi performansımı göstermek istiyorum."

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Bardakcı, "Galatasaray’ı seçmenindeki en büyük etken neydi" sorusu üzerine de ”O yarın belli olacak inşallah" diye cevap verdi.

"OKAN HOCA İLE ÇALIŞACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"

Abdülkerim Bardakcı, Galatasarayla bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, ”Okan Hoca'yı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan Hoca'yla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

"Bundan sonraki hedeflerin neler" sorusuna ise Bardakcı ”İlk önce kendimi daha çok kanıtlamak istiyorum. Ondan sonrası Allah kerim diyelim" yanıtını verdi.