Son Dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un son teklifini nasıl reddetti?

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Yaz dönemine Abdülkerim Bardakcı transferiyle başlayarak gövde gösterisi yapan Galatasaray , ezeli rakiplerine önemli bir çalım atmış oldu.

Özellikle Fenerbahçe cephesinin kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı tecrübeli stoper, son ana kadar Sarı- Lacivertliler'in gündeminde kaldı.

Fanatik'in haberine göre; Öyle ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 yaşındaki futbolcuyu bizzat arayarak, "Galatasaray sana 17 milyon Lira veriyorsa, biz 21 milyon Lira veriyoruz. Her yıl Galatasaray'dan ne alacaksan, aynı oranda fazlasını biz verelim" dedi. Ancak Abdülkerim'in, bu teklifi de geri çevirerek, "Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum" cevabını verdiği iddia edildi.

Hedefi Milli forma

Süper Lig'de çok iyi bir sezonu geride bırakan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da satışı gündemde olan Marcao'nun formasını gözüne kestirirken, bir hayalini daha gerçekleştirmek için geri sayımda. Henüz A Milli Takım forması giyemeyen deneyimli stoper, Sarı-Kırmızılı takımdaki performansıyla bir büyük seviyeyi daha geride bırakmayı hedefliyor.

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