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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transfer hedefi Roland Sallai! Menajeri İstanbul'a geldi

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#Transfer#Galatasaray#Roland Sallai
Son dakika: Galatasarayın yeni transfer hedefi Roland Sallai Menajeri İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2022 10:21

Transferde rotayı Almanya'ya çeviren Galatasaray, Freiburg'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai için tüm şartları zorluyor. Macar yıldızın menajerini İstanbul'a getiren Sarı-Kırmızılılar, görüşmeden olumlu sonuç alsa da Freiburg'la arada şimdilik fark var.

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Transfer döneminin sonuna doğru kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi. Fanatik'in haberine göre Sarı-kırmızılılar'ın gündeminde, Freiburg'un 25 yaşındaki kanat oyuncusu Roland Sallai var.

Her iki ayağını da kullanabilen ve hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapabilen 1.83 boyundaki Macar yıldızın menajeri, dün İstanbul'a geldi. Galatasaraylı yetkililerin bu görüşmede transfer için büyük mesafe katettiği ve oyuncu cephesinde önemli bir sorun bulunmadığı öğrenildi. Ancak Freiburg'un istediği bonservisle Galatasaray'ın teklifi arasında ciddi bir fark olduğu da gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılılar buna karşın son güne kadar Sallai transferini zorlama kararı aldı.

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Kulübüne baskı yapacak

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Piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Roland Sallai, 36 kez Macaristan formasını giyerken, 4 yıllık Freiburg macerasının ardından Almanya'ya veda etmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapsa da teknik direktör Okan Buruk'la Erden Timur'un yaptığı görüşmelerde Macar oyuncu için farklı bir rol konuşulduğu belirtiliyor. Bu transfer döneminde adı başka Avrupa devleriyle de anılan Sallai, kulübü Freiburg'un katı tutumu sebebiyle istediği transferi yapamadı. Galatasaray'ın teklifi sonrası oyuncunun da kulubüne baskı kurarak transferde işleri kolaylaştırması bekleniyor.

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#Transfer#Galatasaray#Roland Sallai

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