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Son Dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam İstanbul'da! Barcelona'dan geliyor...

#Galatasaray#Torrent#Galatasaray Torrent
Son Dakika: Galatasarayın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam İstanbulda Barcelonadan geliyor...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam saat 18:30'da Barcelona'dan İstanbul'a geliyor.

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Galatasaray'da Fatih Terim sonrası yeni teknik direktör belli oldu. Sarı kırmızılılar, uzun dönem Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent bu akşam saat 18:30'da İstanbul'a gelecek. Torrent'i taşıyacak uçak Barcelona'dan hareket edecek.

DOMENEC TORRENT KİMDİR?

59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. 2018'de Pep'in yanından ayrılan ve ABD'de New York City'nin başına geçen Torrent, 2020 Temmuz'unda ise Flamengo'nun başına geçti ve buradaki görevinden 4 ay sonra ayrılmak durumunda kaldı.

İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana kulüp çalıştırmadı.

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