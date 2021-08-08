Son Dakika: Galatasaray'Ä±n yeni stoperi Victor Nelsson! - Transfer haberleri

Spor Servisi / Ali Naci KÃœÃ‡ÃœK - Kadrosuna stoper takviyesi yapacak Galatasaray, Kopenhag formasÄ± giyen Victor Nelssonâ€™un transferi iÃ§in Ã¶nemli yol kat etti.

22 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu iÃ§in 7 milyon Euro bonservis istendi. Aslan ise 5.5-6 milyon Euro bandÄ±nda bir rakam Ã¶nerirken, transfer sÃ¼reci olumlu ilerliyor. G.Saray, Nelsson iÃ§in Kopenhagâ€™a bonservis Ã¶demesini Cicaldauâ€™da olduÄŸu gibi 2-3 yÄ±la yayarak yapacak. Kopenhagâ€™Ä±n bu formÃ¼le onay vermesi halinde ise Nelssonâ€™un imza atmaya hazÄ±r olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ã–deme takvimi ve rakamda anlaÅŸma durumunun yakÄ±n olduÄŸu ve 22 yaÅŸÄ±ndaki stoperin gelecek hafta Ä°stanbulâ€™a gelebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

GEDSON Ä°Ã‡Ä°N Ä°YÄ° HABERÂ

AyrÄ±ca Benficaâ€™dan istediÄŸi yanÄ±tÄ± alamayan ve Gedson Fernandes iÃ§in beklemeye geÃ§en Galatasarayâ€™a umut ettiÄŸi haberler gelmeye baÅŸladÄ±. Benfica Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jorge Jesus, Gedson Fernandesâ€™e Devler Ligiâ€™nde ÅŸans vermedi! Hafta iÃ§inde Spartak Moskova ile oynanan maÃ§ta oyuncuya sÃ¼re vermeyen, ligdeki Moreirense karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda da 83â€™te oyuna sokan Benfica ile yeniden bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.

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