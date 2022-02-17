Son dakika: Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu! Luis Campos detayı...

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Galatasaray’da hareketli saatler yaşanıyor. Saha içinde aldığı sonuçlarla düşme hattında çok yaklaşan, hemen her karşılaşmada taraftarlarının tepkisini çeken Sarı kırmızılılarda başkan Burak Elmas’ın danışmanlığı yapan Luis Campos adım attı ve sportif direktörlük koltuğuna Pasquale Sensibile’yi önerdi. 50 yaşındaki İtalyan futbol adamı İstanbul’a gelerek yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda anlaşmanın sağladığı öğrenildi. Sensibile’nin Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile birlikte Luis Campos’a rapor vereceği ifade edildi.

EN SON ROMA’DAYDI

Aktif futbol kariyerinde alt liglerde mücadele eden Pasquale Sensibile’nin spor yöneticiliği kariyeri de yine İtalya’da devam etti. Novara, Sampdoria, Mantova, Trapan ve Alessandria ekiplerinden sportif direktör olarak görev yapan Sensibile, Serie A devi Roma’da iki kez scout olarak yer aldı ve son olarak Ağustos 2018-Haziran 2019’da çalıştı. O tarihten bu yana boştaydı.

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"İSPANYOL SCOUT DA GELDİ"

Galatasaray'da göreve başlayacak olan Sensibile'nin yanında İspanytol bir scout'un da İstanbul'a geldiği ve İtalyan futbol adamıyla birlikte görev yapacağı belirtildi.

LUIS CAMPOS'UN İSMİ AJAX İLE ANILIYOR

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'un ismi, Hollanda devi Ajax ile anılıyor. Taciz mesajları ortaya çıkan Marc Overmars ile yollarını ayıran Ajax'ın Campos ile görüşeceği iddia ediliyor.