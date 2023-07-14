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Son Dakika: Galatasaray'ın yeni gözdesi Fred! Manchester United ilk teklifi reddetti...

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#Transfer#Fred#Galatasaray
Son Dakika: Galatasarayın yeni gözdesi Fred Manchester United ilk teklifi reddetti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 08:05

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin, Manchester United forması giyen Fred'e talip olduğu iddia edildi.

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak adına Manchester United forması giyen Fred'i gündemine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Fred'i kadrosuna katmak için Manchester United'a ilk teklifini sundu. Manchester United'ın bu teklifi olumsuz karşıladığı ve yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öne sürüldü.

GALATASARAY TEKLİF YÜKSELTECEK Mİ?

Transfer görüşmeleri için sık sık İngiltere'ye giden Erden Timur'un Fred için mevcut teklifi yükseltip yükseltmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred için Suudi Arabistan'dan kulüplerin yanı sıra Fulham'ın da ilgisinin olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki orta sahanın Manchester United'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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Internacional'de futbola başlayan Fred, 2013-2014 sezonunda Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu. Brezilyalı orta saha, 2018-2019 sezonu başında 59 milyon euroluk bedelle Manchester United'ın yolunu tuttu. Fred, Brezilya Milli Takımı'nda 32 maçta şans buldu.

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#Transfer#Fred#Galatasaray

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