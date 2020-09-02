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Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın yeni gözdesi Cheikhou Kouyate!

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Son Dakika | Galatasaray'ın yeni gözdesi Cheikhou Kouyate!
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Galatasaray, ön libero transferinde Premier Lig ekibi Crystal Pa lace’ın Senegalli oyuncusunun peşine düştü. Yö netim, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle İngiltere’den Türkiye’ye getirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ön libero hattını yeni bir isimle güçlendirmek için yoğun çalışma içerisinde bulunan Sarı-Kırmızılılar, son olarak gözünü İngiltere’ye dikti.

Cim Bom’un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’ın Senegalli orta saha oyuncusu Cheikhou Kouyate için çalışmalara başladığı bildirildi.

Önceki dönemlerde de kulübün gündemine gelen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen 30 yaşındaki futbolcu için bu kez oldukça ısrarlı olan Galatasaray’ın başarılı futbolcu için teklifini hazırladığı kaydedildi.

Yö netimin, 1,89’luk oyuncu için kulübü Crystal Palace’a satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacağı ifade edildi. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayın yeni gözdesi Cheikhou Kouyate

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