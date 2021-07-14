Son dakika: Galatasaray'ın yeni formaları tanıtıldı! Fiyatları...
Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.
Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.
Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. 😉— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta.
2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta.#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/gIhnYk5w8C