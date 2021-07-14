Son dakika: Galatasaray'ın yeni formaları tanıtıldı! Fiyatları...

Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı. GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.

Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. 😉



Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta.



2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta.#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/gIhnYk5w8C — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021









