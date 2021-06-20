Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ile ne zaman görüşecek? Transferde Belhanda çılgınlığı ve Manchester City detayı...

Spor Arena - Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, pazartesi günü mazbatasını alarak 38. başkan olarak göreve başlayacak. Peki Burak Elmas'ın vadettiği projeler neler? Stadyum isim sponsorluğundan Fatih Terim konusuna, transferlerden diğer sponsorluk ve pilot kulüp anlaşmalarına, basketbol salonundan Kemerburgaz tesislerine ve son olarak seçime günler kala açıkladığı '1481 Futbol Grubu' projesi...

FATİH TERİM İLE MASAYA OTURACAK

Burak Elmas, adaylık sürecinin tamamında teknik direktörlük konusunda Fatih Terim ile çalışacağını söyledi. mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak deneyimli teknik adamla masaya oturacak olan Elmas, sezonu Selçuk İnan yönetiminde açan futbol takımını Fatih Terim'e emanet edecek.

Burak Elmas'ın Spor Arena'ya verdiği röportajda Fatih Terim ile ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

Fatih Terim; Galatasaray’da kaptanlık yapmış, futbolu Galatasaray’da bırakmış, teknik direktör olmuş ve sayısız başarıya imza atmış bir divan üyesi. Camiada böyle bir futbol aklının olması kulübümüz için çok büyük bir rekabetçi avantaj. Diğer kulüpler bu durumu yaratmaya çalışırken bizim elimizde böyle bir avantaj var. Diğer başkan adaylarının da böyle düşünmesi çok doğal ve bence doğru. Benim için ayrıca önemli çünkü biz beraber çalıştık ve hocayla çalışmayı arzu ediyorum.

TRANSFERLER PSV MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Burak Elmas, adaylık sürecinde verdiği demeçlerde çoğunlukla 'Bizim anlaştığımız oyuncuları 5 gün içinde, Fatih Hoca'nın istediklerini de 10 gün içinde takıma kazandırırız' şeklinde konuşmuştu. 20/21 ve 27/28 Temmuz günlerinde PSV ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kritik iki maça çıkacak olan Sarı-kırmızılı takımda transferlerin yetişip yetişmeyeceği merak konusu.

Burak Elmas, transferle ilgili Spor Arena'ya verdiği röportajda şunları söylemişti:

Fatih hocayla konuşma olanağımız olmadı ama dışardan kendi gördüğümüz resim dahilinde alternatif senaryolar ve alternatif oyuncular konusunda ekibimiz içerisinde birtakım çalışmalar yaptık. Görev bize verilirse ertesi gün hocayla oturup yaptığımız çalışmaları paylaşıp onun ne istediğini ve kendi tespitlerini dinleyip ortak bir strateji oluşturacağız. Fatih hocayı tanıyorsam muhakkak bazı çalışmalar ve hazırlıklar yapmıştır, hoca dükkanın sahibi diye boşuna demiyoruz. Bizim Fatih Terim ile olan toplantılarımız beş gün sürmez, 6-7 saatlik bir toplantıda hedef oyuncular ve hedef bölgeler belirlenir ve herkes işini yapmak için çalışmaya başlar. Bu süreç bizde müthiş bir iletişimle gider çünkü bu toplantılarda iletişim çok önemli. Galatasaray’da resmi bir yönetim kurulu varken oyuncular ve menajerlerle görüşme yapmak bize yakışmaz ama çalışmalarımız var.

SOSYAL MEDYADA BELHANDA ÇILGINLIĞI!

Burak Elmas'ın başkan olmasının ardından sosyal medyada Younes Belhanda'yı yeniden takımda görmek isteyen taraftarlar, bu isteklerinin gerçeğe dönüşmesini isteyen paylaşımlar yaptı. Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan ve uzun bir süre İstanbul'dan da ayrılmayan Belhanda'ya Fatih Terim'in 'Bekle' yönünde bir talimat verdiği yönünde haberler çıkmıştı. Burak Elmas yönetiminin Belhanda ile ilgili vereceği karar da merakla bekleniyor.

Burak Elmas, yönetimin Belhanda ile ilgili aldığı kararı şu sözlerle eleştirmişti:

Sezonun bitimine bu kadar kısa vakit kalmışken Belhanda'yı göndermezdim. Gönderilişin iki yönü var. Birincisi gönderiliş şekli, diğeri de takımın motivasyonuna yansıması. Kontratı olan Belhanda gibi bir oyuncuyu kullanabilme imkanı varken kullanmamayı tercih etmek, maalesef takımın başarısı için alınmış bir karardan ziyade yönetimin egosuyla ilgili aldığı kişisel bir karar gibi gözüküyor. Yapılış şeklini ve zamanlamasını çok yanlış buluyorum.

"ARDA TURAN DÜKKANIN SAHİBİ"

Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi sezon sonu biten Arda Turan için de Burak Elmas'ın açıklamaları olmuştu. Elmas, Arda ile sözleşme yenilenmesi gerektiğini şu sözlerle ifade etmişti: Galatasaray, Arda Turan ile sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Arda, takım kimyası adına Galatasaray'ı en iyi bilen isim. Fatih Terim'e nasıl diyoruz ‘Şimdi dükkanın sahibi.' Arda da dükkânın sahibi. Devam etmeli."

AVRUPA'DAN ÜÇ KULÜPLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Burak Elmas, seçim süreci boyunca Avrupa'dan üç kulüple işbirliği ve pilot takım olma konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını söylemişti. Görevi resmen devralmasının ardından bu konunun da resmiyete dökülmesi bekleniyor. Elmas, Spor Arena'ya bu konuda şunları söylemişti:

Ekibimizde Işıtan Gün var, Fortuna Sittard'ın sahibi. Onun bu konudaki tecrübesini de kullandık ve üç kulüple pilot takım uygulaması için prensip anlaşmasına vardık. Birisi altyapı, ikisi A takım üzerine bir futbol ağı için anlaştık oradan çok ciddi faydalanacağız. Bizim oyuncularımız o kulüplere gidebilecek. O kulüplerden futbolcu alıp deneyebileceğiz.

STAT İSİM SPONSORLUĞUNDAN BÜYÜK GELİR BEKLENTİSİ

Burak Elmas, bu sezon sona erecek olan stat isim sponsorluğuyla ilgili de seçim sürecinde en ciddi beklenti oluşturan isim olmasıyla dikkat çekmişti. Yerli ve yabancı 4 büyük firma ile stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma noktasına geldiklerini her fırsatta söyleyen Elmas, yapılacak 10 yıllık anlaşmadan yaklaşık 1 milyar TL gelir elde edebileceklerinin altını çizmişti. Elmas, etik olmadığı için sponsor ismi vermekten kaçındı.

'1481 FUTBOL GRUBU' PROJESİ

Seçime günler kala Burak Elmas, en çok ses getiren projesini açıklamıştı. Manchester City'nin sahibi City Group ve Leipzig'in sahibi Red Bull'un yaptığı gibi dünyada bir futbol grubu kurmak.

Burak Elmas, bu projesini şu sözlerle anlatıyor:

City ve Redbull gibi gruplar tek bir ligde değil, bir çok ligde mücadele ediyor. Biz yaklaşık 5 ay önce Galatasaray'ın sahip olduğu '1481 Futbol Grubu'nu kurarak buraya yatırımcı bulmak için bir uluslararası yatırımcı ile görüştük ve fonun yarısı hazır."

Not: 1481, Galatasaray Lisesi'nin kuruluş yılı.

AFRİKA'DA KULÜP SATIN ALMAK

Burak Elmas, Spor Arena'ya verdiği röportajda Afrika'dan bir futbol takımı satın almak için görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

KEMERBURGAZ VE BASKETBOL SALONU

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Kemerburgaz'a yapılması planlanan tesisler ve Türk Telekom Stadı'nın yanına yapılacak olan basketbol salonu hakkında da Spor Arena'ya şunları söylemişti:

Galatasaray bu dönemde gayrimenkul yatırımları yapmak zorunda ve onun için bu konuda çok tecrübeli arkadaşlarımız Özen Kuzu ve Ozan Şener listemizde. Kemerburgaz projesini çok detaylı çalıştık ve bir an önce oraya geçmemiz gerekli. Bunu yaparken Florya’da oluşmuş olan ruhu buluşturacak bir tesis yaratmamız gerekiyor bu çok önemli. Kemerburgaz’da voleybol, basketbol ve futbolun evi olabilecek bir tesis düşünüyoruz. Ayrıca ciddi bir konaklama sağlayacak bir yaşam alanı olacak, en üst kortta ise Galatasaray üyelerinin kolayca erişim sağlayabileceği bir kulüp merkezini Kemerburgaz’da planlıyoruz. Tüm detayları çalıştık, 25 ile 28 ay arasında bitirmeyi planlıyoruz. Finansman modelimiz hazır ve önümüzdeki günlerde daha detaylı şekilde paylaşacağız. Florya arazimizi ise en iyi şekilde değerlendirmek üzerine planlarımız var.

Basketbol Salon projesi ile ilgili çok detaylı çalıştık, orayı sadece bir salon değil eğlence ve yaşamın olacağı bir merkez olarak planladık. Sadece iki haftada bir çalışmak yerine devamlı çalışan Galatasaray’a gelir getiren bir planlama yaptık. Salon projesinin finansman modelini büyük ölçüde planladık, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir merkez yapacağız. Salonumuzun ismi de camiamızın efsanesi Tevfik Fikret olacak.

Burak Elmas kimdir?

İstanbul'da 1974'te dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da finans ve pazarlama eğitimi aldı.

İş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlayan Elmas, aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde üst yönetici (CEO) görevinde bulunan ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Çalışma hayatında görev aldığı şirketleri üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı. Burak Elmas, halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Galatasaray Kulübündeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Burak Elmas, 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de de görev aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas, İngilizce ve Almanca biliyor.

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