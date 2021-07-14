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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:16 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'ın Van Aanholt transferinde iki sorun! Yıllık ücret...

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Son dakika: Galatasaray'ın Van Aanholt transferinde iki sorun! Yıllık ücret...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın öncelikleri arasında sol bek pozisyonu geliyor. Sarachhi ile yolların ayrılması sonrasında o bölgede Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'dan başka alternatifi kalmayan Aslan, Patrick van Aanholt ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında görüşmeler devam etse de çözülmesi gereken 2 sorun var.

Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor.

Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, Sabah'ın haberine göre Van Aanholt'un yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro.

Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor.

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