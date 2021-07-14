Son dakika: Galatasaray'ın Van Aanholt transferinde iki sorun! Yıllık ücret...

Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor.

Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, Sabah'ın haberine göre Van Aanholt'un yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro.

Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor.

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