MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'ın UEFA listesinde 6 eksik!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA listesinde 6 eksik!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA listesinde 6 eksik!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA listesinde 6 eksik!
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi elemesinde Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın UEFA listesinde Muslera, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan dahil edilmedi.

Galatasaray'ın UEFA kadrosu şu şekilde:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener, Omar, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yauz Kol, Diagne

Son Dakika | Galatasarayın UEFA listesinde 6 eksik

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle