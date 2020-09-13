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Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA listesinde 6 eksik!
UEFA Avrupa Ligi elemesinde Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın UEFA listesinde Muslera, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan dahil edilmedi.
Galatasaray'ın UEFA kadrosu şu şekilde:
Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener, Omar, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Luyindama, Saracchi, Marcao, Taylan, Belhanda, Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Sekidika, Ali Yauz Kol, Diagne
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