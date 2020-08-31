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Haber Giriş: 31.08.2020 - 08:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi Neftçi Bakü oldu.

UEFA Avrupa Kupası’nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile eşleşti.

Karşılaşma, tek maç üzerinden 17 Eylül'de Azerbaycan'da oynanacak.

GALATASARAY TARİHİNDE İLK KEZ

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir Azerbaycan takımıyla eşleşmiş oldu.

Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü, sarı kırmızılı takımla eşleşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ''Galatasaray'ı bekliyoruz'' paylaşımında bulundu.

GEÇEN SEZON İKİNCİ TAMAMLAMIŞTI

Neftçi Bakü, geçtiğimiz sezon Azerbaycan Ligi'ni Qarabağ'nın ardından ikinci tamamlamıştı. 21 Ağustos'ta yeni sezona başlayan Azerbaycan'da Neftçi, ilk hafta maçını kazanmıştı.

Son Dakika | Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Neftçi Bakü oldu

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