Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Kupası’nda 2. ön eleme turundan itibaren mücadele edecek Galatasaray’ın rakibi belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ile Galatasaray’ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nun kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişte, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu kuraları 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu kuraları ise TSİ 14.00’te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda maçlar 15-16 Eylül’de, Avrupa Ligi 2. eleme turunda da maçlar 17 Eylül’de oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

FK Kukësi

Servette FC Genève

Aris Thessaloniki

OFI Heraklion

FK Ventspils

Olimpija Ljubljana

Lincoln Red Imps

TSC Backa Topola

Kalju Nomme

NK Osijek

IFK Göteborg

Hammarby IF

Bodø/Glimt

Viking Stavanger

Progrès Niederkorn

FK Riteriai

CSKA Sofia

Honved Budapest

Maccabi Haifa

Kaysar Kyzylorda

Neftchi Baku

Shamrock Rovers

B36 Torshavn

Lokomotiv Plovdiv

FC Botosani

Piast Gliwice

Hibernians FC

DAC Dunajska Streda

KF Laçi

Teuta Durrës

Renova Dzepciste

FK Borac Banja Luka

Sfântul Gheorghe

Coleraine

Bala Town

Lokomotivi Tbilisi

GALATASARAY 2. GRUP'TA

UEFA geç saatlerde kuraya girecek takımları gruplandırdı. Galatasaray, 2. Grup'ta seri başı üç takım arasında yer aldı ve muhtemel rakipleri 3'e düştü. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Lokomotivi Tbilisi, Neftchi Baku ve Maccabi Haifa - Zeljeznicar serisinin galibi yer alıyor

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