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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! PSV'yi geçemezse...

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Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! PSV'yi geçemezse...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ederse, İskoç ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse, rakibi İskoç ya da Danimarkalı olacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Hollandalı rakibini eleyememesi halinde yoluna devam edeceği UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenirse, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç St. Johnstone ile karşılaşacak.

ELERSE İSKOÇ YA DA DANİMARKALI RAKİP

Galatasaray, PSV Eindhoven ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçmesi durumunda, 3. ön eleme turunda "Celtic-Midtjylland" eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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