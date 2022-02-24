Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi günü ve saati...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider bitirerek play-off oynamadan direkt son 16'ya kalan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.
Saat 20.45 ve 23.00 seanslarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan 8 takım belli oldu.
İşte alınan toplu sonuçlar;
Olympiakos 0 - 3 Atalanta
Lazio 2 - 2 Porto
Dinamo Zagreb 1 - 0 Sevilla
Real Sociedad 1 - 3 RB Leipzig
Rangers 2-2 B.Dortmund
Braga 2-0 Sheriff (Uzatmalar oynanıyor)
Napoli 2-4 Barcelona
Real Betis 0-0 Zenit
GALATASARAY SERİ BAŞI
Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kaldığı için bu turda seri başı olacak.
Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde;
Atalanta
Sevilla
Porto
RB Leipzig
Rangers
Barcelona
Real Betis
Braga/Sheriff
25 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonrası Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli olacak.
Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar şöyle;
Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Bayer Leverkusen
Oylmpique Lyon
Monaco
Spartak Moskva
West Ham United
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.
Son 16 turunda ayrıca, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.