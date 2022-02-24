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Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi günü ve saati...

#Galatasaray#UEFA Avrupa Ligi#UEFA Avrupa Ligi Muhtemel Rakipler
Son Dakika: Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi günü ve saati...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu... Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, grubunu lider bitirerek yükseldiği son 16 turunun kura çekimine seri başı olarak katılacak. Sarı-kırmızılıları, birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider bitirerek play-off oynamadan direkt son 16'ya kalan Galatasaray'ın  muhtemel rakipleri belli oldu.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.

Saat 20.45 ve 23.00 seanslarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan 8 takım belli oldu.

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İşte alınan toplu sonuçlar;

Olympiakos 0 - 3 Atalanta

Lazio 2 - 2 Porto

Dinamo Zagreb 1 - 0 Sevilla

Real Sociedad 1 - 3 RB Leipzig

Rangers 2-2 B.Dortmund

Braga 2-0 Sheriff (Uzatmalar oynanıyor)

Napoli 2-4 Barcelona

Real Betis 0-0 Zenit

GALATASARAY SERİ BAŞI

Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kaldığı için bu turda seri başı olacak.

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Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde;

Atalanta

Sevilla

Porto

RB Leipzig

Rangers

Barcelona

Real Betis

Braga/Sheriff

25 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonrası Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli olacak.

Son Dakika: Galatasarayın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi kura çekimi günü ve saati...

Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar şöyle;

Kızılyıldız
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Bayer Leverkusen
Oylmpique Lyon
Monaco
Spartak Moskva
West Ham United

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

Son 16 turunda ayrıca, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

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