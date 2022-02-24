Son Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki muhtemel 4 rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi günü ve saati...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu 12 puanla lider bitirerek play-off oynamadan direkt son 16'ya kalan Galatasaray'ın 4 muhtemel rakibi belli oldu.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak yenilgisiz bir şekilde adını son 16 turuna yazdıran sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım konumunda bulunuyor.

Saat 20.45 seansında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan 4 takım belli oldu.

Gözden Kaçmasın Burak Elmas, UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü Haberi görüntüle

İşte 20.45 seansında alınan toplu sonuçlar;

Olympiakos 0 - 3 Atalanta

Lazio 2 - 2 Porto

Dinamo Zagreb 1 - 0 Sevilla

Real Sociedad 1 - 3 RB Leipzig

GALATASARAY SERİ BAŞI

Bu sonuçların ardından üst tura yükselen Atalanta, Porto, Sevilla ve RB Leipzig, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri oldu. Galatasaray, grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kaldığı için bu turda seri başı olacak.

Haberin Devamı

Saat 23.00'da oynanacak karşılaşmaların ardından Galatasaray'ın diğer muhtemel rakipleri de belli olacak.

25 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura sonrası Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli olacak.

Son 16 turu kurasına seri başı katılacak takımlar şöyle;

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Oylmpique Lyon

Monaco

Spartak Moskva

West Ham United

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Aynı ülke takımlarının eşleşemediği son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart, rövanşlar ise 17 Mart tarihinde oynanacak. Galatasaray, seri başı olması nedeniyle ilk maçını deplasmanda, ikinci maçını ise kendi sahasında oynayacak.

Son 16 turunda ayrıca, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.