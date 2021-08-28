Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç...

UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan kura çekiminde E Gruub'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İlk maç içeride, Lazio'ya karşı.

İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü

16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray