Son dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu! İlk maç...
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecen olan temsilcimiz Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Sarı-kırmızılı takım, ilk maçında Lazio'yu konuk edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde dün yapılan kura çekiminde E Gruub'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşen Galatasaray'ın fikstürü belli oldu. İlk maç içeride, Lazio'ya karşı.
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü
16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray