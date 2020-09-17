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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Hajduk Split oldu
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Haber Giriş: 17.09.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Hajduk Split oldu

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Son Dakika | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Hajduk Split oldu
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UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Neftçi ile mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi durumunda rakibi Hajduk Split oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri karşı karşıya geldi.

Müsabakayı deplasmanda 1-0 kazanan Hajduk Split, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu'na yükseldi ve temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakibi oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda karşılaştığı Azerbaycan'ın Neftçi takımını elemesi durumunda, 3. eleme turunda Hajduk Split'le mücadele edecek.

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