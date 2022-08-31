Son Dakika: Galatasaray'ın transfer listesindeki Mauro Icardi için flaş iddia: 'Fenerbahçe devrede'

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Galatasaray'ın bir süredir transfer listesinde yer alan Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun maaşının bir kısmını ödeyerek transferi noktalamak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Öte yandan Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Galatasaray ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından sarı kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığını ilettiği belirtilmişti.

KRİTİK GÜN

Eğer Avrupa’da transfer tahtasının kapanacağı yarın İtalya ya da İngiltere’den PSG’nin onaylayacağı teklif almazsa Wanda Nara’nın da onayıyla Icardi'nin Galatasaray'a imza atacağı yönünde haberler çıkmıştı.

SON TEKLİF 3 MİLYON EURO

Sarı kırmızlı ekip, Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara ile İstanbul'da iki kez görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından ilk teklif revize edilmişti. Galatasaray yönetimi, ilk olarak bedelsiz kiralama ve 8.2 milyon Euro'luk maaşının 2.5 milyon Euro'sunu karşılama teklifinde bulunmuştu. Ancak son teklifte bedelsiz kiralama maddesi değişmezken maaş ödemesi 3 milyon Euro'ya yükseltilmişti.

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'FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ'

Bu gelişmelerin ardından Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, sürpriz hareketi duyurdu.

Haberde; PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, bu son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı" ifadeleri yer aldı.

BAŞKANLAR GÖRÜŞTÜ

Bu transfer için Fenerbahçe ve Paris Saint-Germain kulüplerinin başkanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdiği ve transfer için orta yolun bulunmaya çalışıldığı vurgulandı.

SICAK BAKIYOR

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin de Fenerbahçe ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

WANDA: 'KENDİ KARAR VERECEK'

Transfer iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Wanda Nara, "Mauro'ya tavsiyede bulunabilirim veya fikir verebilirim ama PSG'den ayrılıp ayrılmayacağına kendisi karar verecek" demişti.