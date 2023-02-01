Son Dakika: Galatasaray'ın transfer listesindeki iki yeni isim: Pulisic ve Zaniolo...

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Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet serisi bulunan ve liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

1 TRANSFER, 2 AYRILIK

Sarı-kırmızılılar, kadroya ilk takviyeyi Sassuolo'dan Kaan Ayhan ile yaptı.

Milli oyuncu, sezon sonuna kadar kiralanırken satın alma opsiyonu ise 2.8 milyon euro olarak duyuruldu.

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yollar da ayrıldı.

Hollandalı sol bek, ülkesinin takımı PSV Eindhoven'a imza atarken Seferovic, Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

LİSTEDE YENİ İSİMLER VAR

Kanat ve santrfor bölgelerine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gündeme yeni 2 isim geldi.

Sarı-kırmızılılar, Chelsea'nin yıldızı Christian Pulisic ve Roma'dan Nicolo Zaniolo için temaslarda bulundu.

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Bu bölgeler için transfer konusunda aday sayısının fazla olduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.