Son dakika | Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic, Edinson Cavani ve James Rodriguez yok
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Edinson Cavani, James Rodriguez gibi dünyaca ünlü isimlerin transfer iddialarına bugün de Ivan Rakitic ismi eklenmişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar yüksek maaş yükü olan oyuncu transferini düşünmüyor.
Spor Arena - Ali Naci Küçük | Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi önemli bir karara imza attı.
Son günlerde transferde ismi Edinson Cavani, James Rodriguez ve Ivan Rakitic gibi dünyaca ünlü isimlerle anılan Sarı-Kırmızılar, bu sezon yüksek maaş yükü olan oyuncu transferini düşünmüyor.
Bu sebeple Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic'in yanı sıra Edinson Cavani ve James Rodriguez de yok.
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