Son dakika | Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic, Edinson Cavani ve James Rodriguez yok

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi önemli bir karara imza attı.

Son günlerde transferde ismi Edinson Cavani, James Rodriguez ve Ivan Rakitic gibi dünyaca ünlü isimlerle anılan Sarı-Kırmızılar, bu sezon yüksek maaş yükü olan oyuncu transferini düşünmüyor.

Bu sebeple Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic'in yanı sıra Edinson Cavani ve James Rodriguez de yok.

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