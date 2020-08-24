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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic, Edinson Cavani ve James Rodriguez yok
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Haber Giriş: 24.08.2020 - 21:13 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic, Edinson Cavani ve James Rodriguez yok

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Son dakika | Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic, Edinson Cavani ve James Rodriguez yok
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Edinson Cavani, James Rodriguez gibi dünyaca ünlü isimlerin transfer iddialarına bugün de Ivan Rakitic ismi eklenmişti. Ancak Sarı-Kırmızılılar yüksek maaş yükü olan oyuncu transferini düşünmüyor.

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi önemli bir karara imza attı.

Son günlerde transferde ismi Edinson Cavani, James Rodriguez ve Ivan Rakitic gibi dünyaca ünlü isimlerle anılan Sarı-Kırmızılar, bu sezon yüksek maaş yükü olan oyuncu transferini düşünmüyor.

Bu sebeple Galatasaray'ın transfer gündeminde Ivan Rakitic'in yanı sıra Edinson Cavani ve James Rodriguez de yok.

Son dakika | Galatasarayın transfer gündeminde Ivan Rakitic, Edinson Cavani ve James Rodriguez yok

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