Son Dakika | Galatasaray'ın transfer gözdesi Jakub Moder rekor bedelle transfer oldu!

Brighton'dan yapılan açıklamada Jakub Moder ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı ve bu sezon için eski takımı Lech Poznan'a kiralandığı ifade edildi.

Jakub Moder ile Galatasaray da uzun süre ilgilenmişti.

REKOR BONSERVİS

Yapılan açıklamada Brighton'ın Moder için ödediği bonservis bedeli duyurulmazken Polonya basınına göre 21 yaşındaki futbolcu için 11 milyon Euro ödendi. Bu bedel, Polonya Ligi'nden turt dışına yapılan en yüksek bedelli transfer olarak tarihe geçti.

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